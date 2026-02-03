美參議員批台在野黨砍國防預算 國民黨：美國國會會通過空白支票預算？

國防部長顧立雄。國防部提供



記者周志豪／台北報導

美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾今發文批評台灣在野黨持續大幅削減國防預算「令人失望」，國民黨回應，國民黨向來支持國防預算，對韋克爾在資訊不充分下的發言甚感遺憾，反問美國國會會一次通過8年沒內容的空白支票預算？

國民黨表示，美國士兵平均月薪七萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高；而台灣20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720，加年終台幣800億元，8年6400億。民進黨為什麼不同意？

國民黨質問韋克爾，當台灣美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨？

國民黨認為，美國總統川普預計4月訪問中國大陸、增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

