美參議員批在野刪國防預算 郭正亮轟：胡說八道

共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），昨（2）日在社群平台X發文，直言對台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望。對此，前立委郭正亮怒轟，立法院還沒開始審理國防預算，所以韋克爾根本是在胡說八道。

韋克爾2日在社群平台發文，直接點名台灣在野黨大幅刪減總統賴清德的國防預算，令自己感到「失望」，他更示警，台灣國會應重新考慮這項決定，特別是在大陸威脅日益加劇之際，此舉恐向世界傳遞出錯誤訊號。另外，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）今天也在社群平台發文重砲抨擊國民黨，稱為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

而國民黨強調，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言甚感遺憾。國民黨也反問韋克爾，當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

針對韋克爾的相關說法，郭正亮今天在政論節目《中天辣晚報》表示，國防預算根本還沒審，所以韋克爾是在胡說八道，「我們回答完畢了」。他並直言，自己不知道韋克爾所代表的對象為何，但立院根本還沒開始審理國防預算，所以不必理會其說法。

