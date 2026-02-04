美參議員批在野刪國防預算 陳揮文：「時代變了」應調整

共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），2日在社群平台X發文，直言對台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望。對此，資深媒體人陳揮文直言，在過去，美國想賣什麼武器，台灣就要照單全收，但現在不一樣了，韋克爾應該要進行調整。

韋克爾2日在社群平台發文，直接點名台灣在野黨大幅刪減總統賴清德的國防預算，令自己感到「失望」，他更示警，台灣國會應重新考慮這項決定，特別是在大陸威脅日益加劇之際，此舉恐向世界傳遞出錯誤訊號。另外，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）今天也在社群平台發文重砲抨擊國民黨，稱為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

而國民黨強調，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言甚感遺憾。國民黨也反問韋克爾，當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

陳揮文今（4）日在政論節目《新聞大白話》表示，韋克爾稱對台灣在野黨失望，但事實上，在野黨的表現非常好，因為就是要由在野立委來阻擋、扮黑臉，要求更好條件，賴政府才能去告訴美國「過不了」。他直言，美國要賣給台灣的武器非最新、最好的，此時正是朝野一搭一唱的最佳戲碼，美國會看不懂？

陳揮文接著說，在過去，台灣對美軍購時常吃虧，美國想賣什麼武器，台灣就要照單全收，但現在情況不一樣了。他除希望在野陣營頂住壓力撐到最後，為台灣爭取到最好條件，也直言，時代已經不同，立法院的結構已經不一樣了，韋克爾應該要調整了。

