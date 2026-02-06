美參議員批在野擋軍購 蕭旭岑：「想賺一點油水的親戚」不能代表家長

中國國民黨副主席蕭旭岑。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

民進黨政府1.25兆元軍購預算在立院待審，美國參議員屢砲轟在野黨擋軍購。國民黨副主席蕭旭岑今反嗆，美國的家長是總統川普，昨天正和大陸國家主席習近平通話談軍購，「其他想要賺一點油水的親戚」，不能代表家長。

蕭旭岑表示，美方對軍購真正底牌還是要看「真正老闆」川普，不是現在放話修理台灣的AIT官員或參議員，他們不能代表美國核心決策，美國在台協會（AIT）處長谷立言在美國體制只比科長大一點。

蕭旭岑說，自己剛結束的新國共論壇行程會見的大陸國台辦主任宋濤是部長級，大陸全國政協主席王滬寧還是正國會級。

對於軍購案，蕭旭岑表示，自己接待美國訪賓時都直言，美國是民主政府，尊重國會對預算審查，那為何對台灣國會在野黨嚴格把關與監督就不尊重？這是內政問題，即使賴清德這麼可惡，也不容美方說三道四。

蕭旭岑指出，總統賴清德只買武器，卻不增加軍人待遇，導致士氣低落，這不合理，真想要強化國防？且美國只要賣4千億元軍購，為何賴政府會要編1.25兆元軍購特別預算？「我這樣告訴美國人，美國人一句話都沒辦法講」。

蕭旭岑表示，今天預算審查卡關，是因賴政府不依法編列軍人加薪預算導致；「國民黨不擋軍購，只是要合理」，「我們不會跟美方搞砸的」，但若買一堆武器，軍人卻士氣渙散，防寒衣都沒買，這不是在欺騙國人。

外界解讀，因在野黨擋軍購預算，國民黨主席鄭麗文訪美可能被冷處理。蕭旭岑直言，這是「可笑推斷」，美國還是會看訪賓有無價值。

蕭旭岑說，重啟國共論壇後，鄭麗文周遭很熱，美國訪客絡繹不絕，想了解國共重建溝通平台意思，這樣說鄭訪美會被冷處理，不知道是怎麼看的？

至於台積電赴美投資，蕭旭岑表示，護國神山是前總統蔡英文講的，馬政府執政時，晶片廠要登陸，綠營也說核心技術要留台，現在同為民進黨籍的總統賴清德卻說台積電將核心技術輸入美國是布局全球，在騙誰？

蕭旭岑說，台積電牽動台灣經濟命脈，赴美日投資對台灣有利，但核心技術還是要根留台灣，若護國神山不在，按照蔡英文邏輯，台灣還剩什麼矽盾？政府應限制核心技術輸出。

