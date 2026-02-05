美參議員批在野黨刪國防預算 郭正亮、蔡正元爆內幕

總統賴清德提出1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）在社群平台X發文，點名台灣在野黨在立法院大幅削減國防預算，令人失望。前立委郭正亮表示，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾2024年的報帳，拿到53萬4千美元，但是沒報的，他就不知道了。前立委蔡正元質疑，什麼叫沒報的，也就是商購那一部分，可能不是透過美國國防部去買的武器。

郭正亮4日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，韋克爾2024年的報帳，拿到53萬4千美元，這是他有報的，沒報的他不知道，因為這個錢其實不大。

蔡正元質疑表示，郭正亮內行，什麼叫沒報的，就是商購那一部份。這並不是透過美國國防部去買的武器，也許假借國艦國造或者是合作。郭正亮接著表示，光是波音，聽說是總金額的1 %，不是給一個人。

蔡正元甚至質疑，主要是給那個講話的人，由那個人去分。美國就是靠我們的血汗錢，來養活政客。我們寄人籬下，沒辦法；坦白講，這一點不怪民進黨，可是民進黨可能會藉著這個機會。

蔡正元舉例認為，光電板、風電不是這樣玩的嗎？你以為風電，外國廠商來標就會得標嗎？郭正亮懷疑，回扣可能都在商購裡面。

