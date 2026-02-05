美參議員批弱化國防？作家：在野黨應問美出兵承諾

美國參議院軍事委員會主席韋克爾、參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）接連在社群媒體發文批台灣在野黨擋預算，弱化國防。作家「漂浪島嶼」指出，對台灣而言，軍購的目的如同買保險，買美國能否保障出兵承諾，在野黨應該要求美國明確表態。

「漂浪島嶼」4日在臉書發文表示，台海戰爭，各種兵推結果，中國大陸攻台唯有美國介入，台灣才有勝算可能，一旦美國不介入，台灣孤立作戰，無論海上殲滅，灘岸阻絕，讓台海變地獄，都只是台灣能撐多少時間而已。

作家指出，很多官員、名嘴、台派、青鳥自我勉勵，人助必先自助，軍購增進自我防衛力量，但是再如何自立自強，也無法否認，台灣必須靠美國參戰，才有勝算。甚至更精確說法，就是大量軍購提升國防，目的在於延長撐到美國前來援助時間，從過去3天、一星期，到現今可能要撐過一段時日，美國才來參戰。

「漂浪島嶼」續指，直白說，買軍售就是買保險，購買高額軍售，甚至唯一只向美國購買軍售，目的也就是為了能夠獲得美國的售後保障，願意出兵保護台灣，也就是政府將對美軍購，等同國際奧援的意義。如果一旦美國只賣武器，明確表態不願出兵保護台灣，恐怕就會讓很多人失望，甚至懷疑買了武器，面對中國強大軍武，台灣能撐多久。

「漂浪島嶼」表示，美國批評台灣在野拖延軍購，也該理解台灣買軍購，等同買保險的真實期待，花了巨資買武器，「其實真正期待就是美國出兵保護的承諾。」如果巨資軍購、晶片赴美，能夠換來美國明確承諾，中國大陸攻台，美國必定出兵保護，那麼付出再多軍購保險金，當成高額保護費，一切也值得。

「漂浪島嶼」認為，政府不敢明說，在野應該表態，討價還價，拖延時間，不是不買，而是期待美國明確態度，高額軍購等同出兵保險。

