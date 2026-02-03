美參議員批藍白擋國防預算 林佳龍：國際擔心台灣是否有防衛決心

外交部長林佳龍出席「台北國際書展」相關活動。李佳穎攝



立法院的會期已經結束，政院版的國防特別預算並未付委，美國聯邦參議員連番在社群上批評台灣在野黨阻擋國防預算，甚至批評這無異於玩火。對此，外交部長林佳龍表示，美國參眾兩院跨黨派支持台灣所需要的武器跟裝備，若立法院連付委都沒有，國際會擔心台灣是否有防衛決心。

美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）多次訪台，他透過X社群平台表示看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，「感到很失望」，在中國威脅日益增加的狀況下，立法院應該重新考慮提案。

廣告 廣告

參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）則表示，台灣立法院未能通過台灣自我防衛所需預算，牽涉其中的國民黨高層正在北京與中共會面，並計畫進行更大規模的接觸，這背後的含義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」

林佳龍今（2/3）日出席台北國際書展活動前受訪時首先表示，國防預算是在美國跨黨派的支持之下，由台美雙方政府，就台灣國防所需要的武器跟裝備，經過很多的努力所爭取，時間很急迫，台灣必須更快地增強自我防衛的能力和決心。

林佳龍也強調，美國參眾兩院全力支持，但現在連付委都沒有，「我想國際上可能會擔心台灣是否有防衛自己的決心。」他表示，外交與國防事務超越黨派，希望立法院能加速付委審查，任何討論必須要付委後才能進行，如果連這一步都沒有，立法院又休會了，難免在國際上會有一些質疑。

媒體另詢問，美國參議院批評台灣在野黨實屬罕見，用詞強烈，更批評是「為了向中共低頭」，林佳龍提醒，國際社會都很支持台灣，長年以來為爭取美國軍售在努力的人所帶給國際的訊息，值得在野黨深思，期待不管有什麼不同意見，都能夠進入實質的審查。

針對美國政府大規模退出國際組織，外界也好奇外交部與其他政府相關單位是否繼續爭取加入聯合國、世界衛生大會、民航組織或國際刑警組織，林佳龍回應，維持要爭取參加國際組織以及聯合國旗下相關的機制與組織。

更多太報報導

中配立委李貞秀今就任 邱垂正：無法放棄是受中共阻撓

蕭旭岑率團抵北京交流 邱垂正：宋濤聽起來像訓話

免簽入境勿濫用！赴韓當車手暴增 「1月有6件」 外交部說話了