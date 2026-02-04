美參議員批藍白擋軍購 張亞中轟傲慢：綠把質疑美國變政治原罪

美國參議院軍事委員會主席韋克爾、參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）接連在社群媒體發文批台灣在野黨擋預算，弱化國防。孫文學校總校長張亞中表示，為何台灣會落得讓美國政客可以如此毫無顧忌地指手畫腳、公開羞辱，

張亞中今（4）日在臉書發文表示，美國參議員指責台灣在野黨，語氣之強烈、措辭之傲慢，根本無視台灣的主權與尊嚴，視台灣為美國戰略棋盤上一枚可以隨意呵斥的棋子。我們要反省的是，為何台灣會落得讓美國政客可以如此毫無顧忌地指手畫腳、公開羞辱？答案其實並不複雜。因為台灣的執政菁英，早已親手交出了尊嚴。

他表示，在正常的國際關係中，即便是盟友，也不存在一方可以公然對另一方的國會決策指責「全責在你」、甚至暗示「你們會引火上身」的情況。這樣的語言，只會出現在宗主國對附庸、或上級對下級的關係之中。

張亞中續指，但今日的台灣，卻已習以為常。原因在於，民進黨政府長期對美國採取的是單向依附、全面配合、先行自我審查的路線。軍購要不要買、買什麼、多少錢、是否適合台海防衛，幾乎不容台灣社會有實質討論空間；只要提出質疑，立刻被貼上「不愛台灣」、「親中賣台」的標籤。久而久之，美國自然認定：台灣不是談判對象，而是服從對象。「當你自己先跪下來，別人自然站著對你說話。」

張亞中也提到，美國政客與部分台灣側翼最常使用的話術，就是把任何對軍購預算的審查、質疑、延宕，直接等同於「向北京低頭」。這種論述，在邏輯上幾乎不值一駁。第一，國會審查預算，本就是民主政治的核心機制；第二，如果「不照單全收美國軍售」就等於「向北京卑躬屈膝」，那麼世界上幾乎所有與美國談判軍購條件的國家，豈不全都是「親中勢力」？

他說，這種二分法，只是為了封住台灣內部的理性討論。真正令人警惕的是：這套話術在台灣居然能成立。因為民進黨早已把「親美」變成道德正確，把「質疑美國」變成政治原罪。

張亞中強調，美國政客說了什麼，並不重要；重要的是，台灣為什麼讓他有底氣這樣說。答案只有一個：因為台灣的執政者放棄了自主判斷，部分在野者又在關鍵認知上自甘卑微。他認為，台灣真正需要的，不是更多「替美國解釋」、或「替美國斥責台灣人」的政治人物；而是敢於站直身體、為台灣利益說話的領導者。否則，今天是被美國參議員訓斥，明天，就只剩被寫進交易條款的份。

