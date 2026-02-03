美參議員批藍「為向中屈膝而削弱台灣國防」 林佳龍籲在野黨深思

美國參議員蘇利文(Dan Sullivan)重話批評國民黨「為向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」。對此，外交部長林佳龍今(3)日受訪表示，外交國防都是超越黨派、攸關全民的事。(記者田裕華攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國參議院軍委會主席韋克爾(Roger Wicker)2日表示，對台灣在野黨於立院大幅刪減國防預算感到失望，參議員蘇利文(Dan Sullivan)也重話批評國民黨「為向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」。對此，外交部長林佳龍今(3)日受訪表示，可以理解國際的關心，相關事件給國際的訊息值得在野黨深思，外交國防都是超越黨派、攸關全民的事，期待立法院能加速付委審查。

美國參議院軍委會主席韋克爾於社群媒體發文指出，對台灣反對黨在立院大幅削減國防預算感到失望，預算提案是為了急需的武器系統提供資金，鑑於中國威脅日益加劇，立法院應該重新考慮；共和黨參議員蘇利文也指出，立法院上週在未通過台灣自衛所需預算下休會，國民黨領導層同時於北京與中共會面，計畫進行更大規模交流，不難看出背後意圖，並警告「為了向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」。

林佳龍今日出席「2026台北國際書展：見證蛻變，分享世界的光華」開幕式，會後受訪被問及此事。他重申，國防預算是在美國跨黨派支持下，由台美雙方政府就台灣國防所需要的武器與裝備，經過很多努力爭取到的。

林佳龍表示，由於台灣必須加速增強自我防衛能力與決心，時間急迫，所以可以理解國際的關心，特別是美國參眾兩院，國防特別預算獲得美國參眾兩院全力支持，現在卻連付委都沒有，國際可能會擔心台灣是否有自我防衛的決心。

林佳龍強調，外交與國防都是全民的事情，超越黨派，期望立法院加速付委審查，必須要在付委之後，才能進行具體討論，若連這一步都沒有，難免在國際上會有些質疑。

針對蘇利文罕見重話指涉國民黨背後意圖是「為了向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防」，林佳龍說，國際認知其實都很支持台灣，他認為，相關事件給國際的訊息值得在野黨深思，也期待不管有什麼不同意見，都能先進入實質審查。

