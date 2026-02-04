美參議員控在野刪國防預算 鄭麗文喊誤會：聽信民進黨片面之詞

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

115年度總預算、1.25兆國防特別條例立院未審，賴清德接連喊話立院審查。美參議員韋克爾（Roger Wicker）更稱在野黨消減軍購特別預算案。對此國民黨主席鄭麗文專訪直言，這是巨大誤會，聽信民進黨片面之詞，如果美方希望延續國防合作，還有強化防衛能力，務實的做法是強化跟在野黨溝通。不過主持人問，民眾黨有提出黨版3千億國防特別條例，國民黨是否有對案，鄭麗文直言，目前沒有。

美國參議院軍委會主席韋克爾透過社群平台X指出，他對台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望。賴清德近期也頻喊話，要在野黨審查總預算、國防特別條例。

鄭麗文昨日接受52新聞聚樂部專訪，今晚間播出。談到美議員稱在野刪國防預算，鄭麗文說，他們不了解台灣真實發生的事情，這是巨大誤會，聽信民進黨片面之詞。如果美方希望延續國防合作，還有強化防衛能力，務實的做法是強化跟在野黨溝通。

鄭麗文說，首先1.25兆怎麼來的？從一開始說的5千億，後來又傳出8千億，最後變成1.25兆，數字怎麼來的沒有人知道，居然是透過投書來告訴世人。

鄭麗文再說，但不是因為這樣預算進不了立法院，美國人誤會太深了，在野黨並沒有擋國防預算，而是整個總預算都沒有辦法到立法院。原因就是國會通過的三讀法律，都不編列預算，如此破壞憲政運作，抵制國會才導致現正陷入僵局。

鄭麗文說，如果美國人真的覺得很急，就跟賴總統說「不要再鬧不要再任性了」，所有的預算照法律編列，所有的預算就可以開始審了。台灣今天防衛最大問題就是沒有職業軍人，不提高待遇，誰要當軍人？民進黨這麼重視國防防衛，為什麼要不編列軍人加薪的預算？300億台幣都不願意出，卻要上兆國防預算？騙美國人騙的有夠徹底。

主持人也問及，現在民眾黨自己提案3千億的國防軍購特別預算，國民黨會有相對應提案嗎？鄭麗文表示目前沒有，因為預算都還沒有進入討論階段。主持人再問，會不會民眾黨案子先審查，鄭麗文說不會，因為民進黨也反對。癥結點在於賴清德不遵守民主遊戲規則，賴清德回到正軌上，國會運作就會恢復正常，所有預算案法案都會送到立法院。

鄭麗文直言，賴清德就是故意要跟國會決裂，只在乎怎麼跟在野黨鬥爭，根本不在意預算。「我看賴清德一點都不急。」

