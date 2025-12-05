美參議員推案 禁售陸先進晶片

在美國政府可能放寬輝達對陸出口H200晶片之際，美國參議院跨黨派議員提出《安全晶片法案》（SAFE Chips Act）。要求商務部在未來2年半內拒絕核發對陸出口先進晶片許可證，避免大陸取得輝達H200與Blackwell以及超微（AMD）所產最先進晶片。同時，AMD也宣布，其部分MI 308晶片獲得對陸出口批准，並準備依約向美國支付15％稅款。

本法案由共和黨參議員芮基茲與民主黨參議員昆斯共同提出，共和黨參議員麥考米克及民主黨的夏亨、金安迪也擔任共同提案人。要求商務部在30個月內，拒絕核發使大陸、俄羅斯、伊朗或北韓買家取得比目前更先進美國AI晶片的出口許可。此後，若商務部有意更改相關規定，也必須在生效前1個月向國會簡報。

跨黨派參議員提出本案之際正逢對陸鷹派擔心，美國總統川普恐為了鞏固日前與大陸領導人習近平談成的協議，而忽視安全議題，也憂心北京利用此類高階晶片為軍事注入AI動力。這也是共和黨人士主導，阻止川普進一步放寬對大陸科技出口管制的罕見之舉。

芮基茲指出，美國在AI競爭中領先大陸，主要是因為美國在全球運算能力的主導地位，拒絕北京取得美國最先進的AI晶片對國家安全至關重要；將川普目前對大陸的AI晶片限制入法，同時讓美國晶片公司持續快速創新，能大幅擴張美國運算的領先優勢；昆斯則指，此後的21世紀將由誰贏得AI競賽所決定。

輝達執行長黃仁勳3日赴華府與川普及參議院銀行委員會商討晶片出口管制，然而該委員會共和黨籍成員甘迺迪批評，在美國應向大陸出口哪些物品的議題上，黃仁勳不是一個可靠的來源，黃仁勳已經比老天爺有錢了，竟然還想要更多？他直言，若需要有人提供是否應該讓大陸取得美國技術的客觀建議，黃仁勳絕非人選。

此外， AMD執行長蘇姿丰4日表示，AMD已獲得向大陸出口部分MI 308晶片的許可，並已準備好向美國政府繳納15％的稅款。川普曾於8月時表示，政府已與輝達和AMD達成協議，允許此2公司恢復向大陸出口部分晶片，但需支付15％費用。當時一些法律專家認為，此舉或違反美國憲法禁止對出口商品徵稅的規定。