美參議員提案「六項保證」入法 防止美國背離對台承諾

美國跨黨派參議員推案將「六項保證」入法 。(AP)

美國跨黨派參議員於當地時間20日提出法案，主張將對台「六項保證」入法，強化美國國會在對台政策上的監督，也防止任何美國對台承諾在未經國會審查之下做出改變。「六項保證」雖在美國前總統雷根任職時期以來屢獲歷屆政府重申，卻始終未被納入美國法律體系。

美國與中國在1982年簽署涉及對台軍售的「八一七公報」，為減少對台衝擊，時任美國總統雷根向時任台灣總統蔣經國提出「六項保證」，包含美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會施壓台灣與中國的談判。

在後來支撐美台關係近半世紀的時間，美國民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）共同提出跨黨派法案，確保讓「六項保證」獲得法律效力，且任何改變都必須經由國會審查，政府不得在暗中背離這項承諾。

默克利（Jeff Merkley）指出，根據法案，美國政府欲改變對台軍售、修正長期政策或向台灣施壓要求談判前，必須先通知國會，並提供全面理由，國會則會有最多60天的審查時間，不過也可能透過聯合決議阻止。

匡希恆（John Curtis）說明，「六項保證」一直是美國對台政策的基石，該法案基本上就是讓美國長期的承諾編纂入法，讓它們擁有法律的效力，面對北京不斷升高的壓力，這項法案可使美國立場明確、起到嚇阻中國的作用，並向台灣展現美國的支持是有原則、跨黨派且持久的。國會法案必須經過眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序，目前，眾議院版本的同名法案已於9月送出外交委員會。





