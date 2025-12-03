美參議員提決議案 批中共企圖改寫二戰歷史

（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）繼美國聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）提案後，聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）今天接力提出參院版決議案，記錄美國與中華民國在二次世界大戰期間的合作史實，並反擊中共企圖改寫二戰歷史。

中共9月3日在北京天安門廣場舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式後，「美國國會及行政部門中國問題委員會」（CECC）共同主席、共和黨籍眾議員史密斯當月提出決議案，反對中共「竊取榮譽」（stolen valor），以及紀念中華民國對盟軍勝利所作的貢獻、肯定戰後日本政府對印太地區和平、穩定的貢獻。

CECC是由美國參、眾議員與官員組成。

CECC主席、共和黨籍參議員蘇利文今天也提出參院版決議案，紀錄美國與中華民國（現今的台灣政府）在第二次世界大戰期間的合作史實；譴責中共「竊取榮譽」的歷史修正主義；肯定日本在戰後對印太區域和平與穩定的貢獻。

根據決議案內容，中共及其部隊對抗日本帝國的作戰極少，讓中華民國士兵承擔大部分戰鬥與傷亡。中共同時在蘇聯支持下積累軍事實力，為日後對中華民國政府發動內戰，將中國置於共產黨控制之下。

CECC發布新聞稿指出，中共的虛假論述於11月24日中國國家主席習近平和美國總統川普（Donald Trump）通話時再度出現。習近平當時稱說，中共與美國「肩並肩」共同對抗法西斯和軍國主義。

根據新聞稿，這項決議案內容還包括重申美國對台灣自由、安全及自我防衛的支持，以抵抗中共脅迫與侵擾。

共同決議案表達美國國會對特定議題的立場或意見，不需要遞交總統簽署，因此也不具法律效力。（編輯：韋樞）1141203