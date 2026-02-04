美參議員示警阻國防預算風險 謝龍介喊「勿信片面之言」

國民黨立委謝龍介呼籲美方勿信執政黨片面之言。（資料畫面）

行政院版1.25兆元國防特別預算在立法院審查受阻，引發美國2黨參議員關切，示警卡關恐影響台灣安全。對此，國民黨立委謝龍介今（4日）強調，「我們需要國防，也要有正常的軍購，但絕不會當凱子，也不做凱子軍購」，因此在野黨會謹慎審視所有的軍事採購，希望美方勿只聽執政黨的片面說法，應與在野黨多方溝通。

美國民主黨參議員威克（Roger Wicker）近日轉引美媒報導指出，在中國威脅升高之際，削減國防預算恐影響對關鍵武器系統的投資，也不利於台灣防衛能力建構，呼籲台灣立法院重新思考相關作法。

廣告 廣告

對此，國民黨立委謝龍介今（4日）指出，在野黨並非反對強化國防，而是主張軍購必須合理、透明，不能變成不計成本的採購，因此會以更嚴格標準檢視各項軍事採購案，外界指控在野黨杯葛或惡意刪減國防預算的相關說法屬於「造謠」。

謝龍介呼籲，美方不應只聽取執政黨的單方面說法，應與在野陣營多方溝通理解，我國駐美代表處與各政黨皆有對外溝通管道，相關議題不該被操作成對內政治攻防。他認為，此類言論可能成為「出口轉內銷」的政治操作。

謝龍介強調，嚴格把關預算與軍購內容是民意所託，關鍵在於龐大經費是否真的買到符合台灣防衛需求的裝備，即便支持軍購，也應拒絕不合理或浪費資源的採購方式，才符合社會期待。





更多《鏡新聞》報導

王滬寧親見蕭旭岑敲定15項共識 學者：中共「嘉勉」藍營國會表現

遭黃國昌酸「沒魅力」 賴瑞隆搬罷韓回擊：把高雄當籌碼將被唾棄

高嘉瑜回鍋選港湖議員 王世堅直呼「大材小用」力推選市長