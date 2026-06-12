美參議員示警：AI競賽下波革命需由美國主導而非中國

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美中兩國競逐全球人工智慧（AI）領導地位之際，美國國會議員及相關證人今天在國會聽證會上警告，美國必須確保AI下一階段的負責任創新發展是由美方主導，而非中國。





「南華早報」（South China Morning Post）報導，美國聯邦參議院銀行、住房與城市事務委員會主席史考特（Tim Scott）表示：「網路安全及國家安全必須嚴肅看待。美國絕不能讓中國或任何其他對手在AI領域取得技術優勢。」

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共和黨籍聯邦參議員班克斯（Jim Banks）指出，沒有任何競賽比在AI領域擊敗中國更攸關美國的未來，「居於AI領先地位的國家，將能主導全球經濟規則，並在軍力上占有優勢」。





在這場名為「AI與美國夢：促進創新、可負擔性及美國主導地位」的聽證會，與中國的競爭成為核心焦點，與會議員展現跨黨派支持維持美國AI領先地位的共識。





美國初期以OpenAI的AI聊天機器人ChatGPT搶得先機，不過中國企業近年迅速進步，例如深度求索公司（DeepSeek）去年推出新AI模型，以及北京當局力拼2030年前成為AI產業全球領頭羊，已開始縮小這兩大超級強權的差距。





出席作證的哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員費特（David Feith）說，美國總統川普（Donald Trump）政府的AI政策「正確體認到美方必須贏得與中國的AI競賽」。





然而，銀行、住房與城市事務委員會民主黨首席成員華倫（Elizabeth Warren）主張，美國過去一直維持嚴格的出口管制措施，阻止美國晶片大廠輝達（NVIDIA）將最先進晶片銷往中國，川普政府如今卻放寬相關限制。





華倫批評：「這類晶片被大量賣至其他地方，最後莫名其妙流入中國，川普政府卻對此事視而不見。」她還提到，已邀請輝達執行長黃仁勳出席聽證會作證。





班克斯同樣強調：「最先進AI晶片是美國國力的核心資產，絕不能落入中共手中。」（編譯：洪培英）1150612