美參議員籲台勿阻國防預算 謝龍介：支持軍購但不支持凱子軍購

國民黨立委謝龍介4日表示，國民黨團一定支持軍購，但不支持凱子軍購。（本報資料照片）

美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）4日引用美國媒體報導，指出台灣立法為在此時阻擋國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。國民黨立委謝龍介4日表示，希望美國好朋友不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解，國民黨團一定支持軍購，但不支持凱子軍購。

謝龍介表示，台灣需要國防，但也是要有正常的軍購，「我們不當凱子，也不做凱子軍購。」所以在野黨會很嚴格謹慎審視所有軍事採購，並沒有所謂杯葛國防預算，也沒有惡意刪除，這完全是造謠。

廣告 廣告

謝龍介說，希望美國的好朋友不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解。我國除了有駐美代表處，國民黨對美也有斷口，民眾黨主席黃國昌也剛從華府回來，那大家都經過溝通，「這種出口轉內銷，然後獲取政治利益，這種手段已經不新鮮，相信都已經看得很清楚。」

謝龍介強調，今天是民意告訴立委要嚴格審查，編了這麼多預算，到底有沒有買到適合的武器，這點是要嚴格守住的立場，「國民黨團一定支持軍購，但不支持『凱子軍購』。」

【看原文連結】