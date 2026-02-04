美參議員籲在野重新考慮國防預算 蓋耶哥：現非削弱台灣防禦時刻

規模1.25兆元的國防特別條例在立法院遭藍白否決，總統賴清德多次喊話，美方也接連示警。連續多日，美國多位重量級參議員批評台灣在野黨杯葛國防預算。上月底訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥再次發文表示，削減國防預算將損害對重要武器系統的投資，而此時中國威脅正持續加劇，台灣立法院應重新審視這項決定。

國民黨立委謝龍介表示，在野黨將嚴格、謹慎審視所有軍事採購，並不存在杯葛國防預算或「惡意刪除」的情況，相關指控完全是造謠。

民進黨立委陳培瑜則指出，在野黨看認為台灣加強國防、強化自己是一件荒謬的事情，這正是在野黨他們想要配合中共一貫操作的決心跟態度。

美方接連示警，批評藍白擋軍購。圖／台視新聞製圖、翻攝自X@SenRubenGallego

美台成立「火力協調中心」 外媒：強化不對稱戰力

因應各軍種陸續接裝美製火力裝備，並結合現役國造各式特種飛彈，美國與台灣預計展開聯合計畫，透過成立「聯合火力協調中心」，整合雙方最新軍事硬體，並投入台灣精銳部隊。外媒《國防新聞》報導，該計畫將強化台灣「不對稱作戰」能力，以因應解放軍潛在攻擊。

透過整合分散於各軍種的不對稱火力，美對台軍售項目隨著裝備陸續交付，也可能納入合作機制之中，「聯合火力協調中心」因此被視為關鍵的防禦準備之一。

