美參議員籲黃仁勳作證 說明川普售中H200決策

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）今天呼籲輝達執行長黃仁勳及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席聽證，說明美國總統川普同意出售中國H200晶片的決策。

路透社報導，華倫在參院發言時質疑，川普是否會讓自己的司法部對此噤聲。當天，美國司法部才剛宣布大規模打擊同款晶片走私中國的活動，但川普隨即發布這項政策轉變。

華倫表示：「川普會不會讓自己的司法部保持靜默，只因他不想讓美國人知道他正在出賣國家安全？」

美國商務部、白宮及輝達（Nvidia）發言人針對此事暫未回應媒體詢問。

H200是輝達旗下的次高階晶片。美國對中強硬派及多位民主黨議員痛批將它售予中國，憂心北京軍事實力恐因此增強。（編譯：屈享平）1141212