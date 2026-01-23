美參議員蓋耶哥訪台 府：盼未來雙邊合作能夠更加緊密

美國聯邦參議員蓋耶哥。（取自總統府發言人臉書）

美國聯邦參議員蓋耶哥訪台，賴總統將於今(23)日在總統府接見訪團，總統府表示，蓋耶哥代表的亞利桑納州，也是台灣在海外的重要投資地，包括半導體、航太、資訊產業等，我們期望未來雙邊合作能夠更加緊密。

總統府表示，誠摯歡迎美國聯邦參議員蓋耶哥訪台，賴清德總統將於今天在總統府接見訪團，以表達歡迎之意。蓋耶哥之前在擔任聯邦眾議員時，也曾經於2018年來過台灣，這次則是首度以聯邦參議員身分進行訪問，展現對民主台灣的堅實友誼。

廣告 廣告

蓋耶哥代表的亞利桑納州是台積電等台灣半導體產業赴美投資主要地區，總統府指出，我們期望未來雙邊合作能夠更加緊密。也感謝蓋耶哥積極推動與支持解決雙重課稅等強化台美各項合作的友我法案。

總統府也感謝美國聯邦參眾兩院在本(119)屆國會中，已經提出超過70項友台法案及決議案，議題涵蓋台美安全、經貿、支持台灣國際參與以及強化對中國犯台的嚇阻等，充分反映國會對台美關係不分黨派的堅定支持。期盼未來繼續與美國在各領域密切合作，進一步深化雙邊友好夥伴關係。

【看原文連結】