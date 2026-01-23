美參議員蓋耶哥訪台 總統府歡迎：期望台美合作能更緊密

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國聯邦參議員蓋耶哥（Sen. Ruben Gallego）率團訪台，總統府表示，總統賴清德將在今(23)日下午接見訪團，以表達歡迎之意。而蓋耶哥曾在2018年來過台灣，這次首度以聯邦參議員身分進行訪問，且蓋耶哥代表的亞利桑納州，也是台灣在海外的重要投資地，包括半導體、航太、資訊產業等，期望未來台美雙邊合作能夠更加緊密。

總統賴清德今日下午將接見美國聯邦參議員蓋耶哥訪團，總統府指出，蓋耶哥之前在擔任聯邦眾議員時，也曾經於2018年來過台灣，這次則是首度以聯邦參議員身分進行訪問，展現對民主台灣的堅實友誼。總統府提到，蓋耶哥代表的亞利桑納州，也是台灣在海外的重要投資地，包括半導體、航太、資訊產業等，期望未來雙邊合作能夠更加緊密。

總統府感謝美國聯邦參眾兩院在本(119)屆國會中，已經提出超過70項友台法案及決議案，議題涵蓋台美安全、經貿、支持台灣國際參與以及強化對中國犯台的嚇阻等，充分反映國會對台美關係不分黨派的堅定支持。「也感謝蓋耶哥參議員積極推動與支持解決雙重課稅等強化台美各項合作的友我法案。我們期盼未來繼續與美國在各領域密切合作，進一步深化雙邊友好夥伴關係。」

