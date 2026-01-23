美參議員蓋耶哥訪台 賴清德：盼未來雙邊合作更緊密

總統賴清德今（23）日在總統府接見美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪問團，總統強調，蓋耶哥議員代表的亞利桑納州是台灣在海外的重要投資地，包括半導體、航太、資訊產業等，目前台積電前往亞利桑那州投資，台北到鳳凰城的直飛航線也正式啟航，期望未來台美雙邊合作能夠更加緊密。

蓋耶哥首度訪台！總統提「解決雙重課稅」盼雙贏

賴清德週五接見代表亞利桑納州的美國聯邦參議員蓋耶哥，強調亞利桑納州是台灣重要海外投資地，而台積電前往亞利桑那州投資，也是台灣與美國產業合作的代表性成果，希望蓋耶哥可以協助推動美國國會儘速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。蓋耶哥則大讚目前台灣企業在亞利桑那州進行的投資規模，尤其是台積電令人印象深刻。

面對中國脅迫 總統重申「台灣之盾」擴大投資國防

另外，面對中國以經濟、軍事、外交脅迫、認知作戰等手段持續脅迫，賴清德重申要擴大投資台灣國防產業，會上再度提到去年提出的400億美元國防特別預算案，預計分8年執行，加速打造「台灣之盾」。蓋耶哥回應，這項預算在美國議會中很受歡迎，認為政府願意為國防投入大量資金，將持續創造並壯大國內的國防生產市場，也包括潛在的合作。

廣告 廣告

蓋耶哥在2018年以民主黨籍眾議員身分首度訪台，是美國聯邦眾議院軍事、自然資源委員會成員，也是美國眾議院「國會台灣連線」成員，對台態度友好，支持台灣參與國際民航組織、國際刑警組織等國際組織的有關提案，雙方會面期望達成更多共識，持續深化台美關係。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

自由不是免費！賴清德10字再喊審國防預算 台灣遭控助長烏俄戰火

綠營提名高雄.台南.嘉縣接班人！賴清德曝期許：為他人打一支全壘打

台美關稅談判敲定 賴清德：對美投資2500億美元屬「企業自主」