美參議員要求調查中國電商品牌 Shein、Temu 涉嫌假冒與侵權行為

火報記者 陳銳/報導

美國共和黨參議員近日致信司法部長，要求司法部與國土安全部對跨境電商 Shein 與 Temu 展開調查。他指控兩家公司大量販售假冒商品，並涉及系統性的智慧財產權侵害，呼籲聯邦政府應採取更積極的行動。

Shein 與隸屬 PDD Holdings 的 Temu 以低價商品吸引大量消費者，多數商品從中國直接出貨，曾依賴美國的貿易豁免政策得以快速擴張。然而，這項政策已於近期到期，使外界對其商品來源與品質的疑慮再次升溫。

Shein 與 Temu 靠低價直寄美國成長，但貿易豁免到期後，其商品來源與品質再受質疑。圖:istockphoto

在國際市場上，Temu 今年 7 月已遭歐盟委員會點名，指其未能有效阻止平台販售仿冒品。Temu 當時表示，將全力配合調查。Shein 過去則強調，公司要求所有供應商提供產品未侵犯智慧財產權的證明，並設有專責團隊負責監督合規性，若發現違規會立即下架商品。

在參議員的信中提到，由於美國不再允許價值低於 800 美元的包裹免稅直接寄給消費者，兩家公司不得不調整營運方式，開始在美國設立倉庫並儲備大量庫存，這代表 Shein 與 Temu 的商品現已處於美國的監管範圍之內，聯邦政府應利用這一機會全面檢視其商業模式是否涉及違法行為。

地方政府的調查同樣在加速。德州總檢察本週宣布，已對 Shein 展開調查，關注的焦點包括可能涉及的不當用工與販售不安全商品。此外，上週法國法院也接獲政府申請，要求勒令 Shein 在當地停業三個月，理由是平台上出現兒童性玩偶與違禁武器等高度爭議商品。