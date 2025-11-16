美參議員費特曼跌倒縫20針 臉傷康復已返家休養

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員費特曼（John Fetterman）今天表示，自己在13日跌倒，導致臉部縫了20針，目前已經出院回家。

路透社報導，費特曼13日清晨在散步時跌倒，被送往醫院治療。根據費特曼的發言人表示，費特曼當時因為心室顫動發作，導致一時頭暈而跌倒。

費特曼在社群平台X發文表示：「我縫了20針，目前完全康復，已經回到家中」。他並感謝匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center）的照護，最後寫道：「華府見。」

費特曼以穿著連身帽休閒服的風格知名，他一向直言不諱，有時對民主黨內立場提出異議。本週稍早，聯邦參議院8位民主黨籍議員與共和黨人聯手，一起投票支持以結束政府停擺的協議，費特曼便是其中一位。

費特曼在2022年當選國會議員之前半年突然中風，險些喪命。2023年，他因臨床憂鬱症而入院治療。（編譯：紀錦玲）1141116