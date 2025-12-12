美參議員質疑售中H200晶片「出賣國安」？！呼籲黃仁勳「出席聽證」：說明川普重大政策「轉向」背後決策過程

美國總統川普（Donald Trump）本月8日批准輝達（Nvidia）第二高階人工智慧晶片H200對中出口，引起爭議。美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）昨（11日）於參議院發言時，呼籲輝達執行長黃仁勳及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席聽證，說明川普此一重大政策轉向背後的決策過程。

根據《路透社》報導，華倫於國會演說中直指，擔心川普可能干預司法部，讓司法單位對晶片出口案噤聲。她指出，「就在川普宣布放行H200晶片出口的同一天，司法部才剛宣布展開大規模行動，打擊將同款晶片走私至中國的犯罪網絡」。

廣告 廣告

華倫質問，「川普會不會讓自己的司法部保持靜默，只因為他不想讓美國人知道，他正在出賣國家安全？」針對以上質疑，白宮發言人德賽（Kush Desai）回應，非法走私的晶片流向不明、缺乏監管，與經過國家安全審查、出口給特定終端使用者的合法晶片，「有明顯差異」。不過，商務部卻未對此回應媒體詢問。

而針對將H200銷售給中國一事，輝達表示，這仍必須取得美國政府許可，且這些晶片占公司AI高階晶片總銷售量的比例極小。輝達表示，「美國的外國競爭對手與部分政府批評者其實目的相同，都想逼迫龐大的商業市場去支撐並推動外國競爭勢力」。

（圖片來源：Elizabeth Warren臉書、三立新聞）

更多放言報導

集中力量「對抗中國」！汪浩分析2025美《國家安全戰略》思維「跟毛澤東異曲同工」：川普以「美國優先」建構全球性「反中戰略」

川普開放出售輝達H200晶片給中國「會侵害台灣利益」？趙怡翔指「非最高階晶片」，且「只販售、不在中國生產」：不給中國「發展自己晶片」急迫性