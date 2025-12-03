美參議員車禍身亡！享年45歲 州長下令降半旗哀悼

美國科羅拉多州參議員費絲·溫特（Faith Winter）因車禍身亡，享年45歲。（示意圖／翻攝自Unsplash）





美國科羅拉多州參議員費絲·溫特（Faith Winter）因車禍身亡，享年45歲，州長賈雷德·波利斯（Jared Polis）宣布消息並下令葬禮當天降半旗，以示哀悼。

根據外媒《CBS news》綜合報導，11月26日25號州際公路發生連環車禍，而溫特在其中並當場身亡，另有多人受傷，目前肇事原因尚不清楚。

波利斯與科羅拉多州參議院民主黨人於當晚10點前宣布此消息，並發布聲明表示，「我們州因費絲溫特參議員的離世而深感悲痛，我謹向她的子女、親人、朋友以及全州的同事致以最深切的慰問，費絲是一位堅定的倡導者，她為辛勤工作的科羅拉多州居民、婦女和家庭以及我們賴以生存的氣候事業奔走呼籲...。」

溫特將於週五下午下葬，葬禮將於下午2點在科羅拉多州議會大廈西側台階舉行，波利斯下令葬禮當天降半旗，以示哀悼，而葬禮之後將舉行追思會，具體細節尚未公佈。

