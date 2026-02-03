美參議員轟刪國防預算 藍喊沒有審查何來刪減

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾3日在社群平台X發文，表示對台灣在野黨大幅刪減國防預算「感到失望」。對此，國民黨強調向來支持國防預算，對於韋克爾因資訊不充分的發言甚感遺憾。民進黨立委則認為這是美國直接發出的重大警告，外交部長林佳龍更呼籲，外交與國防是全民之事，盼立法院加速付委審查。

共和黨籍的韋克爾引述《彭博》報導，內容指台灣反對黨已提出一項法案，擬大幅削減特別軍事預算，這可能會危及台灣購買美國武器的計畫；他推文指出，看到台灣反對黨在立法院中大幅削減賴總統的國防預算，讓他感到失望，原本的預算提案是為了急需的武器系統提供資金，特別是中國威脅日益加劇，呼籲「台灣立法院應重新考慮」。

針對韋克爾的發文，國民黨反問，在野黨主導替軍人加薪修法，「當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？」但賴政府卻不依法編列軍人加薪預算，韋克爾應用同樣標準要求民進黨。

國民黨立法院黨團也說，相關說法與實際審議狀況不符，目前國防預算並未進入實質審查，更不存在所謂「大幅刪減」，對於遭到誤解，黨團深表遺憾。黨團書記長林沛祥指出，部分美方政要的評論可能源於對台灣立法院程序與政治運作理解不完整，期盼未來能透過更直接、正確的溝通管道，避免類似的誤會持續擴大。

綠委王定宇直言這是「重大警告」，陷台灣於極度危險境地，國民黨所作所為是在推民主台灣入火坑。林佳龍則表示，可以理解國際的關心，特別是在美國參眾兩院全力支持下，現在連付委都沒有，難免在國際上受到質疑，值得在野黨深思。