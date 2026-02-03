美參議員轟在野黨砍國防預算 國民黨回嗆：甚感遺憾

總統賴清德提出8年1.25兆元預算案，行政院也提案《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，孰料屢遭國民黨與民眾黨杯葛，迄今無法付委審查。（鏡報李智為）

總統賴清德提出8年1.25兆元預算案，行政院也提案《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，孰料屢遭國民黨與民眾黨杯葛，迄今無法付委審查。美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾點名台灣在野黨削減國防預算「令人失望」，國民黨則反嗆遺憾。

共和黨籍眾議員韋克爾（Roger Wicker）今（3日）於社群媒體X轉發彭博社的一則新聞，其內容直指台灣在野黨將推出一項大幅削減軍事預算的法案，韋克爾直言「我對台灣在野黨在立法院大幅削減賴總統的國防預算感到失望。」元提案為迫切需要的武器系統提供資金，面對中國威脅日益升高，台灣立法院應重新考慮。

對此，國民黨回應，美國總統川普（Donald Trump）預計4月訪問中國，增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。國民黨話鋒一轉提及，「20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720億，加年終800億新台幣，8年6,400億，民進黨為什麼不同意？」

國民黨提及，美國士兵月薪7萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。他反問韋克爾，當美國士官的待遇比台灣的少將多時，「軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？」

