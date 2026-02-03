美參議員轟藍白擋國防預算 國民黨回嗆這句

▲美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）去年8月曾訪台。（圖／外交部提供，2025.08.29）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德提出8年1.25兆預算案，行政院也提案《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，不過遭藍白杯葛，迄今無法付委審查。美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今（3）日發文，罕見直接點名台灣在野黨，批評藍白持續大幅削減國防預算「令人失望」。國民黨則回嗆，國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

國民黨提出幾點聲明，美國總統川普預計四月訪問中國，增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。此外，全台20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720億，加年終800億新台幣，8年6400億。民進黨為什麼不同意？

國民黨說，美國士兵平均月薪7萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。「請問韋克爾參議員，當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？」

行政院的特別條例，遭藍白在程序委員會杯葛，無法付委審查，國民黨認為，民進黨只想用兩張A4紙就要1.25兆元預算，又堅持不幫軍人加薪，因此拒絕讓步，此案一直在立院卡關。

