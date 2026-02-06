美參議員點名在野黨擋國防預算 江啟臣：解鈴仍需繫鈴人

國防特別預算卡關，被美國參議員點名在野黨惡意阻擋，江啟臣喊話解鈴需繫鈴人，希望朝野政黨領袖坐下來談。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國防特別預算條例草案至今仍卡關立法院、遲未付委審查，美國跨黨派參議員近日罕見點名台灣在野黨惡意阻擋國防預算。立法院副院長江啟臣今天受訪表示，立院目前審查不只有國防特別預算，還有年度總預算，目前遇到困難與障礙，解鈴仍需繫鈴人，希望朝野政黨領袖讓預算審查僵局得到化解。

江啟臣今天邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會，江啟臣主動提及台美關稅談判底定，經詢問AIT處長谷立言確認，應在月中可以簽訂，立院這邊應該可以盡速批准，讓產業有穩定的基礎方向。

但對於國防特別預算條例草案遲未在立法院付委審查，江啟臣則重申，解鈴仍需繫鈴人，總預算、特別預算目前卡關，卡關因素要回到政黨領袖坐下來好好談、尋有有效解套，他相信朝野領有智慧，台灣民主至今，過去也有朝野卡關發生，趕快解除僵局。

江啟臣今天邀請谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會。(記者蔡淑媛攝)

