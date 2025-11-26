美參議院提跨黨派《對台六項保證法案》FAPA：傳遞清晰嚇阻訊息 籲儘速通過

美國參議院提出跨黨派《對台六項保證法案》，FAPA 呼籲儘速通過。（圖為美國國會大廈） 圖：取自U.S. Capitol Visitor Center粉專

[Newtalk新聞] 美國跨黨派聯邦參議員日前提出《對台六項保證法案》（Six Assurances to Taiwan Act），推動「六項保證」正式入法，並強化國會監督，以防止政府在未經國會審查下背離對台承諾。對此，台灣人公共事務會（FAPA）今（26）日表示，已向美國眾議院寄出數百封請願信力挺法案，也將發起連署呼籲儘速通過。

美國聯邦參議員匡希恆（John Curtis, R-UT）與默克利（Jeff Merkley, D-OR），於11月20日共同提出《對台六項保證法案》，這項關鍵的跨黨派法案旨在將「六項保證」正式納入聯邦法律。

民主黨籍參議員默克利表示，共和黨與民主黨一致認為，美國必須強化對台灣長期一貫的支持，他進一步強調「我們的跨黨派法案將美國對台政策的一大基石明文寫入法律，確保沒有任何行政部門能在密室中背棄這些承諾；此舉也將發出強烈訊號，表明國會兩黨議員絕不容忍任何試圖削弱這項關鍵夥伴關係的行徑。」

共和黨籍參議員匡希恆提及，自雷根總統於1982年首次提出以來，「六項保證」一直是美國對台政策的基石。本法案僅是將這些長期承諾正式法制化，賦予其完整的法律效力。隨著北京持續升高對台施壓，此舉攸關政策清晰度與嚇阻力，並向台灣展現美國的支持是基於原則、跨越黨派且長久不變的。



在參議院外交委員會於11月20日舉行的「檢視《台灣強化韌性法》（TERA）之實施與美台合作未來機會」（Reviewing Implementation of the Taiwan Enhanced Resilience Act and Future Opportunities for U.S.-Taiwan Cooperation）聽證會上，參議員匡希恆重申此項立法的急迫性。

台灣人公共事務會總會會長林素梅指出，《對台六項保證法案》將美國的長期承諾明文入法，傳遞出清晰無誤的嚇阻訊息：台灣絕非談判籌碼，美國既不會就對台軍售事先與中華人民共和國協商，也不會在兩岸主權爭議中扮演調停角色。他們誠摯感謝匡希恆和默克利在參議院領銜推動此項立法。林素梅強調「隨著北京加劇軍事威嚇，美國必須明確展現其對台灣安全、民主及自決的承諾堅定不移。」

此參院法案與先前由美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi, D-IL）領銜的跨黨派陣線所提出的眾院法案相互呼應；該法案共同提案人還包括眾議員米克斯（Gregory Meeks, D-NY）、史丹頓（Greg Stanton, D-AZ）、金映玉（Young Kim, R-CA）、能恩（Zach Nunn, R-IA）及馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis, R-NY）。參眾兩院的聯手推動展現了國會的跨黨派高度共識，也凸顯維護台灣民主對美國的國家、經濟及安全利益至關重要。

台灣人公共事務會總會表示，FAPA 會員與支持者已向美國眾議院寄出數百封請願信，以力挺《對台六項保證法案》，FAPA 也將於近日發起參議院版的連署行動，敦促儘速通過此項重要立法。

