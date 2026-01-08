美參議院表決通過 「限制對委內瑞拉在動武」 川普嗆：這些議員下台

川普怒嗆挺民主黨表決案的共和黨議員「永遠不該再當選公職」。（翻攝自flickr@The White House）

美國總統川普未經國會同意，就出軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，但官方則稱是對毒梟的執法行動，否認是軍事行動。對此，美國參議院美國時間8日表決通過，要求川普在對委內瑞拉採取任何軍事行動前，必須獲得國會批准；此事也讓共和黨的團結面臨考驗，川普也嗆挺民主黨的共和黨參議員下台。

據《Politico》報導，美國參議院8日投票通過，將要求川普（Donald Trump）對委內瑞拉採取任何新的軍事行動前，必須經過國會批准，這項表決被視為國會對白宮的重大反擊，同時這也是自美國逮捕馬杜洛（Nicolás Maduro）以來，共和黨的團結面臨首次重大考驗。

共和黨團結面臨考驗

肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）、阿拉斯加州的穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）、印地安納州的楊（Todd Young）、密蘇里州的霍利（Josh Hawley）等人與民主黨站在一起，最終以52票贊成、47票反對通過該程序性投票，支持限制總統單方面動武的權限。

川普嗆黨內異議人士

「共和黨人應該為那些剛剛與民主黨人一起投票、企圖剝奪我們捍衛與保衛美國權力的參議員感到羞愧！」川普隨後於社群平台Truth Social發文並一一點名投下贊成票的共和黨參議員，並嗆「永遠不該再當選公職。」

參議院接下來就開決議案進行辯論，並表決是否正式通過，隨後該決議案也需送交眾議院審議，過程可能會更加困難，況且即使通過，川普也可能會行使否決權。週四的表決結果，距離推翻總統否決所需的三分之二多數仍有一段差距。

