美參議院表決通過 限制川普對委內瑞拉軍事行動

根據《紐約時報》報導，美國參議院於週四通過一項決議案，限制總統川普（Donald Trump）未來對委內瑞拉的軍事行動。此舉被視為部分共和黨議員對川普在西半球擴張軍事行動表達不滿的明確訊號。

該項戰爭權力決議案以52票對47票的表決結果通過，獲得五位共和黨議員加入民主黨陣營支持。雖然該案最終要通過共和黨主導的眾議院並獲總統簽署的可能性極低，但此舉已成為國會對總統單方面行動的實質警告。

此舉是在美軍上週末突襲逮捕委內瑞拉領導人尼可拉斯馬杜洛（Nicolás Maduro）後進行的。川普政府隨後宣稱對委內瑞拉的石油資源與政府架構擁有控制權，進一步引發國會對軍事行動合法性的爭議。

密蘇里州共和黨參議員喬許霍利（Josh Hawley）表示支持該決議案，「這關係到未來發展。如果總統決定要派兵進駐委內瑞拉，我認為國會必須參與決策。」

支持該案的其他共和黨參議員包括蘭德保羅（Rand Paul）、麗莎穆考斯基（Lisa Murkowski）、蘇珊柯林斯（Susan Collins）與陶德楊（Todd Young）。川普對這些共和黨人的投票結果表達強烈不滿，在社群媒體上表示他們「永遠不該再當選」，並稱這項表決「大幅削弱美國自我防衛與國家安全」。

民主黨人此前曾數度試圖通過類似決議案，試圖制衡川普對委內瑞拉的軍事升級行動，但均未成功。參議院民主黨領袖查克舒默（Chuck Schumer）指出，這次表決不只是程序性動作，而是對總統無須國會授權就能派遣美軍的明確否定。

提出該決議案的民主黨籍參議員提姆凱恩（Tim Kaine）表示，機密簡報內容與川普相關言論讓部分共和黨人開始意識到，這場行動「規模過大，不能只讓總統單方面決定」。眾議院民主黨人也已在週四提出類似決議案，尋求進一步限制總統的軍事行動權力。

該項戰爭權力法案於1973年通過，目的在限制總統未經國會同意就動用軍力的權力。然而，歷任總統普遍視此法為對總統權限的干涉，該法歷來從未真正迫使總統終止軍事行動。

目前，美國政府也將目光轉向格陵蘭。川普盟友、南卡羅來納州參議員林賽葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他支持總統即使未經國會批准也能對格陵蘭採取軍事行動。白宮也表明，對於可能掌控全球最大島嶼「軍事行動始終是一個選項」。

不過格陵蘭屬於北約盟國丹麥，其立場明確拒絕任何出售領土的提議。美參議院軍事委員會主席羅傑威克（Roger Wicker）會見丹麥與格陵蘭外交代表後表示，丹麥政府無意就領土主權進行任何形式的談判。

「格陵蘭不是商品。」格陵蘭駐美代表雅各布伊斯博瑟森（Jacob Isbosethsen）向媒體明確表示。

