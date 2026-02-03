美參議院軍委會主席批在野刪軍購預算 林佳龍有話說

美軍委主席批在野軍購預算，外交部長林佳龍今表示，盼能超越黨派，無數人長年為美台軍售的努力值得在野深思。（劉宇捷攝）

美國參議院軍委會主席韋克爾表示，對在野刪減國防預算感到失望，更暗指是「向中共低頭」。對此，外交部長林佳龍今（3）日回應，可以理解國際的關心，特別是美國全力支持卻沒有付委，使國際擔心台灣是否有防衛的決心。他也呼籲，外交跟國防是全民的事情，應超越黨派，現在立院又休會，難免在國際上會有一些質疑；無數人長年對軍售的努力，值得在野黨深思。

民眾黨版4000餘億國防特別預算草案付立法院委員會審查，政院1.25兆版本持續卡關，美國參議院軍委會主席韋克爾就批，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國威脅加劇，立院應重新考慮；他更暗指，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異是玩火。

外交部長林佳龍今日出席光華雜誌50週年書展時，也接受媒體訪問表示，國防預算是在美國跨黨派的支持之下，由台美雙方政府，就台灣國防所需要的武器跟裝備，經過很多的努力爭取到的，時間也很急迫，台灣必須更快地增強我們自我防衛的能力和決心。

面對質疑，林佳龍坦言，我們可以理解國際的關心，特別是在美國參眾兩院全力支持下，現在連付委都沒有，國際上可能會擔心台灣是否有防衛自己的決心。

他呼籲，外交跟國防是全民的事情，超越黨派。希望立法院能加速付委審查，任何討論也必須要在付委後才能具體討論，如果連這一步都沒有，現在立法院又休會了，難免在國際上會有一些質疑。

針對在野黨被暗指是「向中共低頭」，林佳龍指出，國際上其實都很支持台灣，長年以來為爭取美國軍售在努力的人，他們帶給國際的訊息，值得在野黨深思。我們也期待不管有什麼不同意見，都能夠進入實質的審查。

