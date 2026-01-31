美參議院通過支出協議 政府仍可能短暫局部停擺

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國國會看似不太可能在午夜期限前，通過維持大部分政府運作的支出協議，美國政府明天將面臨局部停擺。

路透社報導，經過數小時的延宕，聯邦參議院以71票贊成、29票反對的跨黨派票數通過這項支出法案。不過，一名要求匿名的共和黨領袖幕僚表示，眾議員目前不在華府，聯邦眾議院預計要到2月2日才會審議法案。

這意味著政府幾乎肯定將在美東時間週六零時01分開始停擺。

但這次關門只會維持短暫時間。共和、民主兩黨的國會議員一直致力確保關於移民執法的辯論不會干擾其他政府運作。這與去年秋天形成鮮明對比，當時兩黨在醫療保健爭議中各持己見，導致政府關門長達創紀錄的43天，估計讓美國經濟損失110億美元。

根據國會研究處（Congressional Research Service），自1977年以來，政府曾經歷10次為期3天或更短的撥款缺口，大多數對現實生活影響有限。

聯邦參議院通過的這項協議，將國土安全部的資金從更廣泛的支出法案中分離，讓國會議員在考慮對聯邦移民執法人員實施新限制期間，能批准五角大廈與勞工部等機關的支出。

上週末，明尼阿波利斯市（Minneapolis）發生第2起移民執法人員槍擊美國公民事件，引發參議院民主黨人強烈不滿，他們曾揚言將阻撓預算案，藉此迫使川普約束監督聯邦移民執法行動的國土安全部。

民主黨人希望終止流動巡邏，要求執法人員配戴隨身攝影機，並禁止他們戴上面罩。他們也希望要求移民執法人員必須向法官聲請搜索票，而非由自己的機關核准。共和黨人表示，他們對其中部分想法持開放態度。

國土安全部的撥款將延長兩週，讓協商人員有時間就移民執法策略達成協議。（編譯：張曉雯）1150131