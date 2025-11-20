美參議院一致通過對台新法 擬要求國務院解除台美交流限制

美國聯邦參議院於當地時間18日以一致同意方式，通過《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），該法案為針對2020年《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）之修正案，將要求國務院定期審查、更新與台灣的交流準則，並須提出計畫解除目前美台關係中的限制。

在此之前，美國眾議院已在5月5日無異議通過該法案，後續待參、眾兩院通過文字一致版本後，即可送交川普簽署，讓法案正式生效。

根據美國現行法律，國務院對美台關係的指導準則僅會進行一次性審查，並向國會提出報告。未來新法上路後，國務院需在指導原則生效期間，每2年進行1次審查，並向國會報告。

新法案也規定，國務院提交給國會的報告中，必須說明該指導原則考慮哪些因素，例如國會認為台灣是透過自由公平的選舉組成的代表制政府所治理，以及解除台美關係中自我施加限制的計畫與機會。

我國外交部對此表示歡迎，並稱美方這項朝野兩黨一致同意通過的法案，將進一步加強台灣與美國的關係，「凸顯我們對自由、繁榮及自由開放印太地區的共同承諾」。



美國自1979年與我國斷交以來，便由國務院制定台美互動指導準則，與台灣政府保持非官方關係。2020年通過的《台灣保證法》，除支持對台軍售常態化外，也督促國務卿檢視美台交流原則。

2021年川普首次總統任期即將卸任之際，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾宣布要解除台美交流中的「自我施加的限制」，包含取消美台灣官員所有交流限制等。拜登上任後雖恢復原本的指導準則，但也放寬美台雙邊官員往來限制。

而本次通過的《台灣保證實施法案》，2023年時曾在眾議院以壓倒性票數通過，但最終並未獲參議院通過。

