美參院傳敲定權宜之計 川普：距結束停擺越來越近

美國媒體報導，國會參議員9日達成了一項將恢復聯邦撥款、並結束政府關門的兩黨協議。這場持續40天的政府停擺創下新紀錄，並迫使許多政府運作陷入癱瘓。

包括美國有線電視新聞網(CNN)和福斯新聞(Fox News)等媒體報導，在針對健保補助、食物福利、以及美國總統川普(Donald Trump)開除聯邦雇員等議題爭論不休後，議員們已達成一項權宜之計，來為政府撥款至明年1月。

隨著出現重大突破的消息傳出，川普在結束海湖俱樂部(Mar-a-Lago)的週末行程返抵白宮後告訴記者，「看來我們離結束政府停擺越來越近了」。

這項立法措施9日稍晚將在參議院進行程序表決。一旦在參議院過關，還需要獲得共和黨掌控的眾議院通過，然後才能提交川普簽署。

根據國會議員表示，這項法案將恢復對「美國營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱食物券)的撥款。SNAP協助超過4,200萬名低收入的美國人支付食品雜貨支出。

此外，它也將推翻川普上個月開除數千名聯邦員工的決定，並確保針對延長即將在年底到期的醫療保健補助進行表決。

民主黨籍參議員凱恩(Tim Kaine)發表聲明說，這項協議保證了就延長「平價醫療法」(Affordable Care Act)的保費稅收抵免進行表決，這是共和黨不願意做的事。