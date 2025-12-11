美參院台灣連線兩黨共同主席聲明 讚台灣國防特別預算確保台海穩定

賴清德總統為因應中國威脅，宣布新台幣1.25兆元的追加國防預算。美國國會參議院台灣連線(Senate Taiwan Caucus)的民主與共和兩黨共同主席絲拉金(Elissa Slotkin)和提里斯(Thom Tillis)9日發表聯合聲明，讚揚台灣取得的進展，表示台灣對自身安全的持續投資是確保台海穩定的核心。

民主黨籍的密西根州參議員絲拉金、以及共和黨籍北卡羅來納州參議員提里斯發表聯合聲明，表示身為參議院台灣連線的共同主席，他們強力支持台灣歷史性的400億美元特別國防預算、以及為推進預算而正在進行的立法行動。

聲明指出，這項預算方案代表了對台灣自我防衛的至關重要投資，也明確展現出在面對來自中國人民共和國與日俱增的威脅之際，台灣對增加威懾力、韌性與分擔責任的承諾。它也為與台灣合作推進美國的國防技術提供了契機。

聲明中說，美國參議院兩黨議員─包括軍事委員會、外交關係委員會和撥款委員會(Appropriations Committees)領袖在內，一致支持台灣為加速關鍵防衛能力的努力。這項訊息是明確的：強化台灣防禦力將增強印太地區的穩定，並降低衝突風險。

「我們讚賞台灣領導人持續採取艱難但必要的措施來推進進軍事現代化、強化關鍵基礎設施、並建立遏制侵略所必要的軍火與系統。隨著立法院審議這項特別預算，美國將持續與台灣同在，視台灣為可信賴的夥伴、充滿活力的民主政體、以及區域安全的重要貢獻者」。

聯合聲明中也鼓勵台灣各方以及時、團結且具前瞻性的方式來推進這項方案。「台灣對自身安全的持續投資，是確保台灣海峽穩定的核心」。 (編輯:柳向華)