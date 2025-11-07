美參院否決兩黨決議 川普對委「販毒者」軍事行動免國會批准

美國參議院6日否決了一項要求美國總統川普對委內瑞拉採取任何軍事行動都必須獲得國會批准的決議。這次投票再次突顯國會對總統戰爭權力擴張的持續擔憂，儘管試圖限制總統權力的努力最終仍在參議院受挫。

川普表示不會針對涉嫌販毒者的進一步軍事打擊尋求國會批准。（資料照／美聯社）

《NBC News》報導，這項兩黨共同提出的決議以49票贊成、51票反對的結果被否決。2名共和黨參議員與所有47名民主黨參議員投下了贊成票。

一位共和黨參議員楊恩（Todd Young）儘管投下反對票，但仍公開批評行政部門未經國會批准就採取軍事行動。他認為這次行動與大多數美國人希望美軍減少捲入國際衝突的意願相違背。

自9月初以來，美軍已在加勒比海、東太平洋或拉丁美洲沿海地區對涉嫌販毒船隻發動了十幾次打擊，造成至少66人死亡。川普政府聲稱這些攻擊針對涉嫌走私毒品的目標，但至今尚未向公眾提出任何證據來支持其說法。

此前川普曾表示，他不會針對涉嫌販毒者的進一步軍事打擊尋求國會批准。相反，他表示，「我們只會殺掉那些把毒品帶入我們國家的人。」美國國會則對川普政府未分享有關軍事打擊行動的資訊表示擔憂。上個月，一項針對加勒比海打擊行動的類似決議在參議院同樣以48票贊成、51票反對的結果被否決。

