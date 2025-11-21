美參院外委會聽證會 葛來儀籲加強合作因應中國灰帶威脅

美國聯邦參議院外交委員會於美東時間20日召開「檢視台灣增強韌性法案」聽證會，學者葛來儀(Bonnie Glaser)在會中呼籲美方加速批准與交付對台軍售，並建立美、台共同生產研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台，同時建議加強美、台、日、菲之間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。

美國聯邦參議院外交委員會於美東時間20日召開「檢視台灣增強韌性法案」聽證會，智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)、前白宮官員杜如松(Rush Doshi)都出席作證。

葛來儀認為，台灣對美國及自由世界的重要性有3個面向，第一，台灣是亞洲與世界的民主燈塔，從威權轉型成為充滿活力的民主國家，是20世紀最成功的民主化故事之一；第二，台灣是全球先進資通訊產品重要供應者；第三，美國對台灣安全的支持牽動其他盟友對美國安全承諾的信任。

葛來儀指出，中國持續透過軍事力量、經濟壓力、法律戰與心理戰、資訊操弄等方式威脅台灣，她呼籲美方加速批准與交付對台軍售，並建立美、台共同生產研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台外，同時建議美國應加強與台、日、菲之間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。

此外，葛來儀也強調，應促進台灣與日本、澳洲、菲律賓等區域夥伴，以及與擁有豐富民防經驗的國家如芬蘭、瑞典和以色列進行韌性和安全合作。

杜如松則認為，台灣半導體產業位居全球創新與先進製造的核心，生產全球超過一半的晶片，而這些晶片支撐國防、汽車、AI等各式產業與美國的經濟成長，且台灣海峽是全球最繁忙、最重要的海上交通要道之一，台灣對美國來說至關重要。

面對中國以機艦、灰色地帶襲擾台灣，並對台灣政府進行持續性滲透等，杜如松列舉數項賴政府因應中國威脅的做法，例如提高國防預算、延長義務役期、加速建置不對稱戰力、降低對中國經濟依賴等。

杜如松並談及，台灣在建立全社會防衛韌性方面投入大量資源，並由總統層級親自參與；台灣日前更宣布發放數百萬本「全民安全指引」手冊，每戶一冊，內容載明如何為入侵或封鎖做好準備，他認為賴政府致力建立全社會防衛韌性計畫，且這些措施涵蓋軍事現代化、後備改革、網路防禦等。杜如松也表示，面對中國持續加強對台軍事、經濟、政治脅迫之際，台灣積極提升自身防衛韌性。(編輯：陳士廉)