美參院外委會通過3涉台法案 FAPA：聚焦灰色威脅

（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美國聯邦參議院外交委員會昨天通過「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」等涉台法案，台灣人公共事務會（FAPA）今天表示，這顯示美國國會正將焦點從中國傳統軍事威脅轉至日益升高的灰色地帶行動。

參院外委會昨天通過「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）、「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act）及「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）等涉台法案，接下來將送交參議院院會審議，待國會兩院通過後，交由美國總統簽署生效。

倡議組織台灣人公共事務會（FAPA）今天發布新聞稿表示，此舉顯示對台政策仍為2026年美國立法議程的優先事項之一，反映在灰色地帶威脅與區域挑戰持續升高之際，堅定強化美台關係的努力。

FAPA總會長林素梅指出，參院外委會的行動展現了美國正在多方面強化對台支持的跨黨派承諾，並呼籲參議院儘速通過相關立法。

在此之前，美國國會去年底通過「國防授權法案」，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元（約新台幣316億元）資金，川普政府也宣布總額逾111億美元的大型對台軍售案。

FAPA表示，這次外委會的行動顯示，美國國會正將焦點擴展至中國傳統軍事威脅之外，將更多注意力轉向日益升高的灰色地帶行動。

FAPA指出，近年來，蓄意破壞台灣周邊海底電纜已成中國的關鍵灰色地帶戰術之一，紐約時報報導也揭露，日前中國大量海上民兵船隻在東海集結，展示其動員能力，未來可用於封鎖式戰術，嚴重破壞台灣能源供應。「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」直接回應上述迫切風險，透過強化台灣能源韌性與保障關鍵通訊基礎設施，同時進一步深化美台戰略合作。

「台灣盟友基金法案」則授權行政部門提撥基金，供援助台灣遭受中共施壓的邦交國及非官方夥伴。（編輯：謝怡璇）1150131