美參院多數黨領袖未安排見鄭麗文 挺台強化防衛實力抗中威脅

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聯邦參議院多數黨領袖圖恩證實，本週並未安排與鄭麗文見面。（AP）

國民黨主席鄭麗文預計於美東時間9日抵達華府，訪問期間計畫與美國國會議員及官員交流。不過，對於是否安排會晤，共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖圖恩表示，本週並未安排與鄭麗文見面，但他強調，美國國會將全力支持提升台灣自我防衛能力，並協助因應來自中國的各項挑戰與壓力。

美國聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）近日接受媒體聯訪時表示，強烈支持盡一切努力提升台灣的防衛能力，讓台灣變得像「豪豬」般多刺，以嚇阻來自中國的威脅與侵犯。他指出，只要有機會，共和黨都應該採取行動，強化台灣自我防衛的能力。

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所謂「豪豬戰略」，指的是近年國防專家經常提及的防衛概念，核心在於以小搏大、採取不對稱作戰方式，利用高成本的防禦能力嚇阻敵方進犯，猶如豪豬以尖刺自保，因此圖恩的談話被視為延續美國國會近年對台灣安全支持的基調。

當被問及是否計畫與國民黨主席鄭麗文會面時，圖恩則指出，本週並未安排與台灣在野黨領袖會面的行程，但他強調，美國國會普遍希望竭盡所能協助台灣抵禦中國壓力，只要有機會推動相關作為，共和黨都應該支持強化台灣防衛，「我當然會支持這麼做」。

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