美參院多數黨領袖「不見鄭麗文」 范雲：軍購態度傷害台美利益

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立法民進黨團幹事長莊瑞雄(右)、黨團書記長范雲(左)今召開記者會回應時事議題。(記者田裕華攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席鄭麗文預計今天抵達華府，擬拜會美國國會議員及官員。美國參議院多數黨領袖圖恩(John Thune)今受訪時說，他沒有安排會見鄭麗文，但全力支持強化台灣防衛，他認為美國國會希望盡力捍衛台灣抵禦中國挑釁。對此，民進黨立院黨團書記長范雲受訪時說，鄭麗文日前支持金額最低版本的軍購，傷害台美合作的利益、美國國家利益，美方政黨領袖不想見，可視為一個警訊。

范雲表示，鄭麗文訪美迄今的相關行程，令人有一點失望。民進黨團原先對鄭麗文出訪美國表達祝福，政黨彼此雖有不同意見，但出去都是代表台灣，若能深化台美關係，對台灣絕對是件好事，民進黨也樂見其成。

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范雲批判，不過，鄭麗文迄今的言行，不是與中國統戰人士站在一起，就是發表支持「一中」傷害台灣國家利益的言論。因此，若美國一定層級政治人物不願與鄭麗文會面，民進黨團也能理解。

此外，范雲提及，日前朝野討論軍購特別條例版本時，鄭麗文支持的是金額最低的版本，傷害台美合作的利益，也就是傷害美國的國家利益，美方政黨領袖不想見，應該是一個警訊。她呼籲，國民黨內其他政治領袖正確解讀相關訊號，回歸台灣社會主流民意，強化國防、支持無人機產業才是最重要的事。

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