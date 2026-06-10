美參院多數黨領袖：未安排見鄭麗文 挺台強化防衛

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）國民黨主席鄭麗文預計今天抵達華府，訪問期間擬拜會美國國會議員及官員。共和黨籍的聯邦參議院多數黨領袖圖恩向媒體表示，他沒有安排會見鄭麗文，但全力支持強化台灣防衛，他認為美國國會希望盡力捍衛台灣抵禦中國挑釁。

圖恩（John Thune）今天接受媒體聯訪，根據美國國會季刊（CQ）提供逐字稿，被問及美國總統川普（Donald Trump）稱對台軍售是很好的籌碼，以及本週是否計劃和台灣在野黨領袖會面時，圖恩回應表示，本週沒有安排相關會議。

廣告 廣告

但他說，在台灣有能力自我防衛、抵禦中國挑釁的這件事上，他非常支持盡一切努力，盡可能讓台灣變得越像豪豬般多刺。「因此，如果我們有機會必須這樣做，我當然會支持」。

就他看來，美國國會希望竭盡所能，捍衛台灣抵禦中國挑釁。

專家曾指出，豪豬戰略的意涵是以小博大，利用豪豬身上的刺嚇阻敵人，類似不對稱作戰的戰略思維。

此外，川普5月中訪問中國，會晤中國國家主席習近平後表示，他有和習近平討論對台軍售。川普也說，很快會就新一批對台軍售做出決定，還稱軍售是很好的談判籌碼。

川普5日被媒體問及是否已針對140億美元對台軍售做出決定時表示，「我們對此正在考慮中」。

在川普訪中後，共和、民主兩黨都有國會議員表示，美國應該持續向台灣提供武器。（編輯：唐聲揚）1150610