美參院擬限制川普對委再動武 范斯批戰爭權力法違憲

（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）美軍日前突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚各界。美國聯邦參議院今天推進一項有關「戰爭權力法」的決議，以限制總統川普在未獲國會授權下再對委國採取軍事行動；副總統范斯則稱，戰爭權力法是「虛假且違憲」的法律。

美國「國會山莊報」（The Hill）、法新社報導，在所有民主黨籍參議員及5名共和黨參議員的跨黨派支持下，參院今天表決通過推進一項有關「戰爭權力法」（War Powers Act）的決議。這項決議將禁止川普（Donald Trump）政府美國在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。

決議提案人之一、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）表示，空襲他國首都並推翻其領導人是明顯的戰爭行為，而美國憲法並未賦予總統這種權力。

參議院預計下週針對這項決議進行表決。在此之前，一項類似的決議上個月未能在聯邦眾議院通過；川普也很可能會對其行使否決權。

范斯今天在白宮記者會上被問此事時表示，如同川普所說的，他本人也認同，「每一位總統，不論是民主黨或是共和黨，都認為『戰爭權力法』在根本上是虛假且違憲的法律」。

他說：「這不會改變我們接下來幾週、幾個月內如何執行外交政策。」

川普稍早也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文抨擊：「共和黨人應該為那些與民主黨人一起投下贊成票的參議員感到羞恥，因為他們試圖削弱我們保衛國家與作戰的權力。」

美國憲法第1條第8款規定，國會擁有宣戰權。1973年通過的「戰爭權力法」則要求總統動用美軍進行軍事行動時，需向國會說明。

美國上週對委內瑞拉採取軍事行動，包括空襲和海上打擊及在拂曉前突襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）。共和、民主兩黨議員皆表示，這些行動已超出一般執法範圍，明顯帶有戰爭性質。（編輯：陳慧萍）1150109