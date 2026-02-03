美參院軍委主席罕見點名台在野黨 警告刪國防預算「恐傳錯誤訊號」

美國參議院軍事委員會主席威克批評台灣在野黨。（AP）

藍白陣營持續阻擋1.25兆國防特別預算。在國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參加國共智庫論壇之際，美國參議院軍事委員會主席威克發文表示，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到失望，「國會應重新審慎考量，此舉恐傳遞錯誤訊號」。

美國參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）罕見發文批評台灣在野黨，他表示，原先提出的國防預算方案，是為了支應台灣急需的武器系統，如今卻遭到大幅削減，面對來自中國日益增長的威脅，台灣國會不應忽視國防需求，應重新檢視相關預算決定。

該則貼文同時引述《彭博》相關報導指出，台灣反對黨已推動一項法案，擬大幅削減特別軍事預算，此舉可能危及台灣採購數十億美元美國武器的計畫，而這些武器原本被視為用以嚇阻中國入侵威脅的重要關鍵。

事實上，這並非威克首次對台海局勢發出預警，他曾於2025年9月訪台後撰文警告，「台灣若失守，美國太平洋防線將全面瓦解」。他當時以極其嚴厲的措辭強調，台灣的半導體與地緣位置對美國國家安全至關重要，若美國未能挺身協防，將迫使美軍撤退至夏威夷。





