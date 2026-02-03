美參院軍委會主席公開點名台灣在野黨 對刪減國防預算感到失望

美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）。 圖 : 達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續阻擋1.25兆國防特別條例，民眾黨更自提版本、丟包政院版。美國聯邦參議院軍事委員會主席Roger Wicker今（3）日在台灣時間上午8時於社群平台X發文，直言對台灣在野黨於國會大幅刪減國防預算感到遺憾，並呼籲台灣國會應重新審慎考量，尤其是在中國威脅持續升高的情況下。

Roger Wicker在貼文中指出，原先提出的國防預算方案，是為了支應台灣急需的武器系統，但如今卻遭到在野黨大幅削減。他強調，面對來自中國日益增長的威脅，台灣國會不應忽視國防需求，應重新檢視相關預算決定。

該則貼文同時引述Bloomberg（彭博）的相關報導指出，台灣反對黨已推動一項法案，擬大幅削減特別軍事預算，此舉可能危及台灣採購數十億美元美國武器的計畫，而這些武器原本被視為用以嚇阻中國入侵威脅的重要關鍵。

Roger Wicker是共和黨籍政治人物，2007年起擔任密西西比州的聯邦參議員。在第114屆國會中，他是共和黨參議院全國委員會主席。

除了Roger Wicker的發言之外，日前AIT處長谷立言接受《天下雜誌》專訪時指出，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道。因此，確保我們能夠在整個第一島鏈上下維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國的利益，也符合所有區域夥伴的利益。

谷立言也明白講到，「如果你看看過去幾年我們與盟友的合作，我們已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。」顯見美方對於在野黨阻擋國防預算的關心。

