美參院軍委會主席批台灣在野擋國防特別預算「令人失望」 國民黨：甚感遺憾

台灣民眾黨黨主席黃國昌1月中率團快閃訪美，返抵台灣後質疑行政院所提1.25兆元國防特別預算內容，因此民眾黨立法院黨團提出自家版本國防特別條例草案，但被外界質疑缺乏後勤配套規劃、違背軍購預算均採多年期規劃而改採1年1期制。不過1月30日的立法院院會上，中國國民黨與民眾黨攜手，僅將白營版特別軍購條例排入委員會審查，並持續封殺政院版國防特別預算條例。而美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker，共和黨籍）今（3）日在社群媒體發文，點名台灣在野黨持續削減國防預算「令人失望」，對此國民黨回應，該黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

國民黨指出，美國總統川普預計4月訪問中國大陸，增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

國民黨認為，20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720億，加年終800億新台幣，8年6400億，民進黨為什麼不同意？國民黨亦指出美國士兵平均月薪7萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。

國民黨亦反問韋克爾，當美國士官的待遇比台灣的少將多時，「軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？」

