美參院軍委會主席發文 失望台灣在野黨擋軍購預算

美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾發文，對台灣在野黨在立法院擋下軍購感到失望。

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今（3）日在社群平台上發文，對於台灣在野黨大幅刪減賴清德總統的國防預算，感到很失望。韋克爾指出，面對中國大陸日漸增加的威脅，呼籲立法院應該重新考慮。（葉柏毅報導）

韋克爾表示，賴總統原本所提出的預算，是為了台灣急需的武器系統提供資金。有鑑於中國大陸對台灣威脅日益加劇，他呼籲立法院應該重新考慮這筆預算。

共和黨籍的韋克爾，曾經在去年8月28日，來台訪問，這是美國聯邦參議院，繼馬侃在2016年6月率團訪台之後，睽違9年，再次有聯邦參議院軍事委員會主席訪台，由此可見韋克爾對台灣防務安全的重視。

由於藍白聯合杯葛，立法院程序委員會已經10度擱置由賴清德總統所提出的8年1.25兆國防特別預算。美國智庫「蘭德公司」的安全專家馬扎爾，2日也在一場線上座談中提到，美國在印太區域還沒有真正開始認真強化防衛態勢，台灣更是尚未開始。馬扎爾說，鑑於台灣立法院最近的動態，台灣可能還需要花一段時間，才能開始進行在國防上所需的重大投資。