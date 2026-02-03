美參院軍委會主席示警 時代力量：在野杯葛國防預算成嚴重國際警訊

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker今（3）日在社群媒體公開表示，對台灣在野黨削減並阻擋國防預算感到失望，引發國際關注。對此，時代力量表示，在台灣與美國正積極深化安全合作、共同應對中共威脅之際，國內卻持續出現阻撓國防法案的政治操作，甚至有人前往北京與中共握手，這正向國際社會釋放出嚴重的錯誤訊號。

時代力量指出，Roger Wicker並非一般國會議員，其所領導的參議院軍事委員會，掌握美國國防授權法案的起草權，以及美軍將領升遷的同意權；身為委員會主席，更具備關鍵的議程設定權，是能實質影響美軍全球戰略布局的重要人物。他此番公開表態，反映的正是美方對台灣內部政治現況的高度關切。

廣告 廣告

時力表示，Roger Wicker長期關注印太安全議題，並多次指出台灣安全是區域和平的核心。去年訪台期間，他即明確表示，台灣的自我防衛不應僅止於武器採購，更應建立完整的國防產業體系，深化台美之間的共同生產與合作，使台灣成為防衛體系中不可或缺的夥伴。

時代力量強調，美方一再重申對台海和平的支持立場，但安全承諾從來不是單向給予，台灣必須展現守護家園的決心與實際行動。面對中共持續升高的威脅，阻礙或拖延軍購與國防特別預算，等同削弱台灣自身防衛能力，也向國際社會釋放錯誤訊號。

時力也批評，在野黨以監督為名，卻在程序委員會中將國防特別預算條例阻擋數月，至今仍拒絕將行政院版本送入實質審查，反而通過嚴重偏離特別預算架構的版本，刪除多項關鍵條文，使法案無法回應國安的急迫需求。從Roger Wicker的發言即可看出，美方對台灣國防預算進度掌握甚深，任何宣稱美方不知情的說法，皆不符事實。

時代力量進一步指出，Roger Wicker選在此時公開發聲，正值台美積極強化防衛合作之際，卻有蕭旭岑前往北京，高喊「兩岸都是中國人」，此舉更凸顯美方對台灣在野政治動向的憂慮，也讓中方得以額手稱慶。

時力強調，這次美方重量級國會領袖所表達的失望，是極為嚴重的國際警訊，政黨利益絕不能凌駕於國家利益之上。時代力量呼籲藍白兩黨，在下個會期應立即停止政治杯葛，讓行政院版的國防特別條例一併付委，並儘速展開審查，切勿讓台灣的國家安全成為政黨私利下的犧牲品。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美參院軍委會主席公開點名台灣在野黨 對刪減國防預算感到失望

柯文哲、黃國昌批劉書彬浪費錢裝潢 她轟：2人清廉掛嘴邊卻涉收賄 太假掰太矯情