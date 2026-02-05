美參院軍委會主席點名藍白削國防預算「相當失望」...民眾黨稱有自提版本...張育萌：哪來的膽子公然編故事騙美方？

美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker先前於社群X直接點名在野黨，表示藍白在國會大幅削減國防預算，讓他感到相當失望；針對美方說詞，民眾黨同在社群發文回應，但內容卻稱已自提國防條例。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，民眾黨哪來的膽子，竟敢公然編故事，騙美國參議院軍委會主席？他指出，民眾黨講得好像沒有他們，軍購就被卡住一樣，但事實根本完全相反。

張育萌提到，美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker 直接發文重磅點名，「台灣在野黨在國會，大幅削減賴總統的國防預算，讓我感到失望。」他說，Wicker 還特別耐心解釋，原本的提案是為了支應迫切需求的武器系統，面對中國持續升高的威脅，台灣的國會應該重新謹慎考慮。

張育萌說，黃國昌被問到這件事，完全不敢正面回應，東扯西扯說民眾黨已經「直接在社群平台上用英文回覆」，要媒體朋友自己上網看；不看還好，一看真的要氣昏，民眾黨竟然用官方帳號，反過來幫 Wicker 參議員「上公民課」。



張育萌表示，民眾黨「教」Wicker 參議員說：台灣的「任何特別預算，都必須先經立法院通過的『特別條例』授權」。他批評，民眾黨真的天真到以為，從政超過 38 年的參議員 Roger Wicker，會不懂什麼是「特別預算」嗎？



針對美國參議員軍事委員會主席背景，張育萌說，Roger Wicker從參議員大學畢業後，可是去空軍服役，一路當到中校；踏入政治領域後，一路從議員助理，當選過州參議員、聯邦眾議員，現在是聯邦參議員，也是參議院軍事委員會主席。



張育萌質疑，民眾黨到底哪來的自信，認為這麼資深的美國政治人物，需要他們來教他預算制度？他指出，最扯的是民眾黨的回應，竟然隻字不提政府早就提的 1.25 兆《國防特別條例》，直接把整件事講成，他們民眾黨《軍購條例》才讓軍購可以進行。



張育萌貼出民眾黨全文翻譯：「針對美國國防安全合作局（DSCA）去年 11 月發布的軍售公告，民眾黨已提出《特別條例》草案。立法目的是提供必要的法律授權，使行政部門可以推動對美軍購。」



張育萌再批，講得好像沒有民眾黨，軍購就被卡住一樣，但事實根本完全相反啊；行政院早在去年 11 月 27 日，就已經把《國防特別條例》送到立法院了欸。這不是就「提供必要的法律授權」嗎？



張育萌斥，民眾黨完全是創造一個平行宇宙，在這個時空，民眾黨竟然變成推動對美軍購的正義使者，如果藍白把行政院版的《國防特別條例》好好進入委員會，嚴格審查、理性討論，「必要的法律授權」不是早就有完成嗎？



張育萌也說，最諷刺的是，民眾黨自己也承認，他們提的條例內容，就是根據去年 11 月美國的對台軍售公告，「那不就看公開的公告就好了？到底為什麼要拖兩個月，又特地跑到美國一趟，最後還要編這一套爛故事？」



張育萌表示，黃國昌大概以為，他騙得過台灣人，就可以再去騙美國參議院軍委會主席嗎？這種政客說謊不打草稿。黃國昌這次，已經從國內詐騙，升格成越洋詐騙，民眾黨早就變成跨國詐騙集團。

(圖片來源：張育萌臉書)

